Гаджиев: «В один момент мне казалось, что россияне могут проиграть иранцам»

Российский тренер Гаджи Гаджиев назвал ожидаемой игру между сборными России и Ирана (1:1).

«Ожидаемая игра, было известно, что у них хорошая сборная и чемпионат. Бердыев мне говорил, что там хорошие игроки, он немного там поработал, но высоко оценивал способности футболистов. Сегодня увидели, что Иран был ближе к победе, у них было больше моментов. Хорошо, что они в конце успокоились и начали играть в пас, у нас стало меньше потерь, наверное, Карпин подсказал игрокам, чтобы не пуляли куда попало, а сохранили ничью. В один момент мне казалось, что могут проиграть. Иран не выиграл из-за реализации, а России нужно лучше играть», — приводит Meataratings.ru слова Гаджиева.

26 марта россияне проведут второй товарищеский матч. Национальная команда России сыграет с Ираком в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.