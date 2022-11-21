Гаджиев объяснил, почему не согласен с Федуном в вопросе необходимости проведения сборной России товарищеских матчей

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев отреагировал на высказывание экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна о бессмысленности товарищеских матчей национальной команды России.

«Категорически не согласен с Федуном. Он, наверное, исходит из каких-то моментов, не связанных со спортом. А я считаю, что сборная должна играть, она должна собираться, она должна жить. А встречаться нужно с теми, кто согласен играть с нами. Отказываться от таких матчей нельзя.

Одни не видят смысла в товарищеских матчах, другие предлагают даже чемпионат России по футболу приостановить. Но это же абсурд. Я не слышал таких высказываний от людей, которые всю жизнь посвятили футболу. Даже в блокадном Ленинграде проводились матчи. Понятно, что футбол уже стал не просто спортом, а частью большой политики. Это тоже нужно учитывать", — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча: против команд Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились со счетом 0:0.