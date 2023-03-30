Гаджиев — о матче России против Китая: «Это очень хорошая идея, надо играть»

Бывший член тренерского штаба сборной России Гаджи Гаджиев высказался о проведения товарищеского матча с Китаем.

«Это очень хорошая идея, надо играть. Мы должны играть и с Китаем, и с другими странами. Нам все равно на эти решения, действия, ограничения. Такие ограничения уже были: в 52-м году наши начали только выступать на международной арене. Когда вернулись, то били мировые рекорды, были лучшими на Олимпиадах. Надо развивать спорт, развивать игру, чтобы вернуться сильными. А Россия вернется», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

23 марта сборная России на выезде сыграла вничью против Ирана (1:1), а 26-го в Санкт-Петербурге обыграла Ирак (2:0).