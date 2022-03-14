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«Решение не изменят». Гаджи Гаджиев — о письме ветеранов президенту ФИФА

Гаджи Гаджиев считает, что ФИФА и УЕФА не изменят решения после письма ветеранов
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гаджи Гаджиев.
Фото Виталий Тимкив

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал письмо ветеранов президентам ФИФА и УЕФА о несогласии с исключением российских клубов и сборных из европейских турниров.

«Не знаю, поможет ли это письмо. Скорее всего, решение не изменят. Но мы и юридически ничего не нарушали. Обращение правильное и логичное. Но, скорее всего, никакой реакции со стороны ФИФА и УЕФА не будет», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.

8 марта ФИФА объявила, что российская сборная не сыграет в мартовских стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ-2022.

Футбол
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Гаджи Гаджиев
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