Гаджиев: «Сменным капитанством Карпин раскрепостил психологически немного подавленную сборную»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии для «СЭ» оценил идеи главного тренера сборной России Валерия Карпина назначать каждый раз нового капитана в матчах национальной команды.

«Этот вопрос вызывает улыбку. В свое время, мне кажется, этот шаг в числе других помог раскрепостить нашу психологически немного подавленную сборную, — сказал Гаджиев «СЭ». — Когда Валерий Георгиевич пришел в национальную команду, ее психологическое состояние было не очень. Насколько сейчас актуально делать из капитанской повязки не такое значимое, как это есть на самом деле».

Также тренер назвал кандидата на роль капитана национальной команды.

«В большим клубах, сборных этой повязке придается серьезное значение, капитанами там становятся ведущие игроки, авторитеты, лидеры. Мне сложно сказать, кто сейчас является главным претендентом на эту роль в сборной России, не зная, что там внутри, какие взаимоотношения. Могу сказать про Джикию, потому что работал с ним. Из гражданских, спортивных позиций, из умения ладить с ребятами, пользоваться у них авторитетом, уважением — он достоин. О других не могу ничего сказать. Но, наверняка, есть еще группа игроков, которая обладает лидерским качествами и готова повести за собой команду», — добавил он.

Команда Валерия Карпина проведет товарищескую встречу с Ираном на стадионе Azadi Sport Complex. Начало — в 20.00 по московскому времени.