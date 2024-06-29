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Гаджиев: «Вокруг Карпина нет никакого отрицательного фона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал продление РФС контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным на четыре года.

«Мне не кажется, что четыре года — это долгий срок. Валерий Георгиевич справляется со своими обязанностями, руководство РФС не против продолжения его работы. На горизонте нет других тренеров, которые в данной ситуации лучше справятся с обязанностями главного тренера сборной.

Ассоциации с Капелло? Нет никаких ассоциаций. Вокруг Карпина нет никакого отрицательного фона. Да, отдельные замечания есть, но они есть применительно ко всему. В условиях нашей изоляции посты совмещать можно, но работа и в клубе, и в сборной в нормальных условиях — это дискредитация системы футбола», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-na-gorizonte-net-trenerov-kotorye-spravyatsya-s-rabotoi-v-sbornoi-rossii-luchshe-karpina-377527/
Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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