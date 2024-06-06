Габулов считает, что матч России с Белоруссией может стать трудным из-за проблем с мотивацией

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» объяснил важность мотивации в товарищеских играх сборной.

«Действительно трудно находить мотивацию на такие встречи, особенно в конце сезона, когда все уже психологически устали. Поэтому этот матч сложно дастся. Но в любом случае каждый футболист должен осознавать, что каждый матч за сборную особенный. Такие матчи всегда ждут болельщики. Так что необходимо находить мотивацию, чтобы играть ярко и побеждать», — сказал Габулов «СЭ».

Товарищеская игра между сборными России и Белоруссии пройдет на стадионе «Динамо» в Минске. Матч состоится 7 июня. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Александр Абустин