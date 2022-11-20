Орещук раскритиковал сборную России: «Если мы не можем выиграть Таджикистан, то за что можем бороться?»

Футбольный агент Роман Орещук раскритиковал игроков сборной России после товарищеского матча с Таджикистаном (0:0).

«Если мы не можем выиграть Таджикистан, то за что можем бороться? У нас обесценился вызов в сборную России. Я не понимаю, по каким критериям люди оказываются в сборной, по возрасту или по наличию клуба. Я когда был футболистом всегда мечтал там играть, играл в юношеских, но до основной не дорос, а сейчас смотришь на сборную и думаешь: «Пару десятков килограммов сбросить и меня вызовут тоже». По менталитету и по футбольным качествам это не моя сборная, я не понимаю, как многие оказываются там.

Сейчас больше половина игроков по мячу через раз попадают, и они в сборной России. Капитанская повязка «играет» налево и направо, вызов в сборную получают ребята кому ещё рано или не заслужили — для меня все это дико. Зато по зарплатам мы чемпионы мира, а по игре наш уровень это — Таджикистан, Узбекистан и Киргизстан. Если мы работаем на перспективу, то вызывайте в молодежную сборную, пусть там играют.

Вы меня извините, но если приезжают в сборную немотивированные, то зачем вообще ехать? Люди впервые жизни надели майку национальной команды и нет мотивации? Что они там забыли тогда?», — сказал Орещук Metaratings.ru.

Ранее подопечные Валерия Карпина обыграли в товарищеском матче Кыргызстан со счетом 2:1.