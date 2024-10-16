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Сегодня, 13:45

Футбольная ассоциация Брунея пока не согласовала матч со сборной России в ноябре

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Футбольная ассоциация Брунея еще не достигла соглашения о проведении товарищеского матча против сборной России в ноябре.

«Переговоры о проведении международного товарищеского матча в рамках ноябрьского окна ФИФА возможны, но я пока не могу сказать большего на этот счет. Я жду возвращения команд из Таиланда, прежде чем мы примем окончательное решение», — приводит ТАСС заявление представительницы Футбольной ассоциации Брунея.

Ранее сообщалось, что соперниками сборной России в ноябрьскую международную паузу могут стать национальные команды Сирии и Брунея.

В октябре команда Валерия Карпина не провела ни одной контрольной игры из-за отсутствия соперников.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная России по футболу
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