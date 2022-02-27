Футбольная ассоциация Англии отказалась играть с командами России

Футбольная ассоциация Англии (FA) заявила, что из-за ситуации на Украине команды Англии не будут играть матчи со сборными России на всех уровнях, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу английской организации.

В воскресенье ФИФА объявила, что из-за ситуации на Украине на территории РФ не будут проводиться футбольные матчи сборных, сборная России будет играть домашние матчи на нейтральном поле и без зрителей, а также запретила использовать флаг и гимн России в международных матчах с участием команд Российского футбольного союза.

ФИФА приняла к сведению позиции футбольных федераций Польши, Чехии и Швеции, отказавшихся от игр со сборной России в отборе к чемпионату мира 2022 года и ведет с ними диалог. Согласно заявлению ФИФА, организация продолжит диалог с Международным олимпийским комитетом и УЕФА для определения дополнительных санкций, включая возможное отстранение сборной России от соревнований.