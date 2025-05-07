Футболисты сборной России снялись в образах родственников-фронтовиков

Действующие и бывшие игроки сборной России по футболу поучаствовали в художественной фото-реконструкции «Зеркало памяти», снявшись в образах родственников-фронтовиков в честь 80-й годовщины Победы.

В съемке поучаствовали Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Денис Глушаков, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев и Динияр Билялетдинов, Надежда Смирнова и Лина Якупова.

Они примерили образы своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Съемка прошла в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!».