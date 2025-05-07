Футбол
7 мая, 12:23

Футболисты сборной России снялись в образах родственников-фронтовиков

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Сычев, Надежда Смирнова, Алексей Батраков, Денис Глушаков и Сергей Пиняев.
Фото РФС

Действующие и бывшие игроки сборной России по футболу поучаствовали в художественной фото-реконструкции «Зеркало памяти», снявшись в образах родственников-фронтовиков в честь 80-й годовщины Победы.

В съемке поучаствовали Алексей Батраков, Сергей Пиняев, Иван Обляков, Денис Глушаков, Александр Мостовой, Дмитрий Сычев и Динияр Билялетдинов, Надежда Смирнова и Лина Якупова.

Они примерили образы своих предков, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Съемка прошла в рамках мемориальной программы РФС «Одна на всех: команда, Родина, Победа!».

Источник: РФС
  • оппонент

    Совсем чокнулись, лучше бы играть в футбол учились. Хотя не думаю, что это их инициатива.

    07.05.2025

  • shur

    Только и хочется сказать: "Браво! Молодцы!"

    07.05.2025

