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9 октября, 18:04

В РФС объяснили, почему сборная России завершит тренировочный сбор в четверг

Артем Бухаев
Корреспондент
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Валерий Карпин и Александр Головин на тренировке в Новогорске.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В департаменте мероприятий РФС сообщили «СЭ» о плане сборной России после отмены товарищеского матча с Пакистаном.

«План мероприятий со сборной был разработан и согласован с тренерским штабом еще в начале недели. Сегодня в Новогорске прошла открытая тренировка для журналистов, сейчас ребята смотрят фильм про Федора Черенкова в кинотеатре «Москва». Завтра на стадионе «Динамо» проведем открытую тренировку с детьми из Москвы, Курской, Белгородской областей. Ребята станут непосредственными участниками занятия. Ее завершит гала-турнир, участники будут разбиты на команды, составленные из воспитанников спортивных секций и игроков сборной. Также для болельщиков будут организованы автограф-сессии на трибунах с легендами сборной России разных лет. После тренировки команда разъедется по домам», — сообщили «СЭ» в департаменте мероприятий РФС.

В среду, 9 октября, стало известно, что матч сборных России и Пакистана в международную паузу в октябре не состоится. При этом РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей. Как сообщал «СЭ» 2 сентября, одним из них должна стать Сирия.

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