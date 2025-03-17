Футбол
17 марта, 18:24

Футболисты сборной России Мостовой и Круговой исполнили танец под песню «Сигма Бой»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой и защитник ЦСКА Данил Круговой исполнили трендовый танец под трек «Сигма Бой».

Официальный Telegram-канал национальной сборной опубликовал ролик, в котором футболисты танцуют под песню вместе с исполнительцей Марией Янковской.

BetBoom матч сборной России против Гренады пройдет 19 марта на стадионе «Динамо». Начало игры — в 19.00 по московскому времени. 25 марта Россия сыграет с Замбией.

Источник: Telegram-канал сборной России по футболу
