Футболистов сборной России, скорее всего, будут прививать вакциной «Спутник V»

Врачи сборной России по футбол Эдуард Безуглов заявил, что футболист национальной команды, вероятнее всего, будут привиты от коронавируса вакциной «Спутник V».

«Сейчас РФС вместе с Федеральным медико-биологическим агентством прорабатывает этот вопрос. Скорее всего, это будет отечественная вакцина «Спутник V». В январе и феврале практически все футболисты будут на сборах со своими командами в разных городах. Это осложняет логистику, но речь идет о ближайших неделях», — рассказал Безуглов РИА Новости.

Он отметил, что клубы с пониманием относятся к необходимости вакцинироваться.

«Все клубы объективно оценивают ситуацию и понимают, что вакцинация — единственный способ обезопасить спортсмена от ковида и сохранить должный уровень его функционального состояния», — добавил Безуглов.