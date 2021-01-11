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Футболистов сборной России, скорее всего, будут прививать вакциной «Спутник V»

16:51
Эдуард Безуглов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
Эдуард Безуглов. Фото Федор Успенский., "СЭ"
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Врачи сборной России по футбол Эдуард Безуглов заявил, что футболист национальной команды, вероятнее всего, будут привиты от коронавируса вакциной «Спутник V».

«Сейчас РФС вместе с Федеральным медико-биологическим агентством прорабатывает этот вопрос. Скорее всего, это будет отечественная вакцина «Спутник V». В январе и феврале практически все футболисты будут на сборах со своими командами в разных городах. Это осложняет логистику, но речь идет о ближайших неделях», — рассказал Безуглов РИА Новости.

Он отметил, что клубы с пониманием относятся к необходимости вакцинироваться.

«Все клубы объективно оценивают ситуацию и понимают, что вакцинация — единственный способ обезопасить спортсмена от ковида и сохранить должный уровень его функционального состояния», — добавил Безуглов.

Дополнительная информация:

https://euro2020.ria.ru/20210111/vaktsina-1592594873.html

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