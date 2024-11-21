Футболист сборной Сирии считает, что Пиняев был активнее всех в товарищеском матче

Футболист сборной Сирии Махмуд Аль-Мавас поделился мнением о том, что полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев выделялся в составе сборной России в товарищеском матче.

«Мне в игре со сборной России больше всего запомнился футболист Сергей Пиняев. Я играю справа, Сергей был слева, я почувствовал, как он активно играет, влиял на атаку команды России. Что касается матча, то я чувствовал себя будто на чемпионате мира. Атмосфера была хорошей, стадион и город — все приятно. Желаю удачи сборной России в будущем», — сказал Аль-Мавас ТАСС.

19 ноября сборная Сирии уступила России (0:4). Игра прошла на «Волгоград-Арене». Пиняев вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.