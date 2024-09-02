Футболист махачкалинского «Динамо» впервые вызван в сборную России

Защитник «Динамо» Махачкала Валентин Пальцев получил вызов в сборную России по футболу. Это произошло впервые в истории команды, которая проводит дебютный сезон в РПЛ.

Ранее стало известно, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев и Александр Солдатенков из «Крыльев Советов» не примут участия в сентябрьских матчах национальной команды по медицинским причинам.

Сборная России проведет товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом, которые пройдут 5 и 7 сентября в Ханое.