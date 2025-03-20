Футболист Гренады восхитился архитектурой России

Защитник сборной Гренады Брэди Чарльз в разговоре с «СЭ» сравнил Россию и США.

«Разница между Россией и Гренадой есть. Но ваша страна похожа на США в плане погоды и всего прочего. Могу отметить здания. Они в России просто прекрасные!» — сказал Чарльз «СЭ».

19 марта сборная России обыграла Гренаду (5:0) в товарищеском матче. Для национальной команды это была первая игра в 2025 году.

25 марта команда под руководством Валерия Карпина проведет BetBoom Матч Сборной России с Замбией. Начало — в 20.00 мск.