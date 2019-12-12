Главный тренер сборной России Станислав Черчесов опубликовал новую фотографию в своем Instagram. 56-летний специалист поделился мнением о работе с игроками в национальной команде.

«Не раз повторял, что в сборной есть внутренний девиз: свобода, но ответственность. Только свободный человек может проявлять свои лучшие качества, поэтому футболист должен чувствовать себя раскованно», — подписал фото Черчесов.

В групповом турнире Евро-2020 сборная России сыграет с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня). Турнир пройдет летом 2020 года в 12 европейский городах, включая Санкт-Петербург.

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