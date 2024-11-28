Футболист ЦСКА Обляков оценил результаты сборной России в 2024 году

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков заявил, что футболисты сборной России довольны результатами всех матчей национальной команды в 2024 году, поскольку в каждом из них удалось забить много мячей и не пропустить.

«Мы все знаем и понимаем, что найти и договориться с соперниками сейчас не так просто — у многих команд есть официальные игры и турниры. Здорово, что весной получилось сыграть со сборной Сербии — одна из сильнейших команд, с кем доводилось играть! Мы провели хороший матч, но там, конечно, сказалось и удаление у соперника в начале встречи. В целом мы довольны результатами всех игр — мы не пропускаем и забиваем много голов», — цитирует Облякова ТАСС.

В 2024 году сборная России провела пять матчей — с командами Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0) и Сирии (4:0). Обляков сыграл за сборную во всех матчах, кроме встречи с сирийцами.