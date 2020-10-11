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Россия — Турция: прямая видео трансляция матча

18:00
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сборная России. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В воскресенье, 11 октября, сборная России в Москве проведет матч в рамках Лиги наций против Турции. Игра начнется в 21.45 (мск).

Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена». Матч пройдет со зрителями. По требованиям УЕФА на арене сможет присутствовать не более 9 тысячи болельщиков (30% от общей вместимости).

Следить за онлайн-трансляцией встречи вы можете на сайте «СЭ». Прямая видеотрансляция матча будет доступна на Первом канале.

Видеотрансляция матча Россия — Турция

Россия — Турция

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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