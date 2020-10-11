Россия — Турция: прямая видео трансляция матча
В воскресенье, 11 октября, сборная России в Москве проведет матч в рамках Лиги наций против Турции. Игра начнется в 21.45 (мск).
Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена». Матч пройдет со зрителями. По требованиям УЕФА на арене сможет присутствовать не более 9 тысячи болельщиков (30% от общей вместимости).
Следить за онлайн-трансляцией встречи вы можете на сайте «СЭ». Прямая видеотрансляция матча будет доступна на Первом канале.
Видеотрансляция матча Россия — Турция
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.