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Россия — Швеция: прямая видеотрансляция матча

17:30
Россия — Швеция. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Россия — Швеция. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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В четверг, 8 октября, сборная России в Москве проведет контрольный матч против Швеции. Игра начнется в 19.15 (мск).

Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена». Матч пройдет со зрителями. По требованиям УЕФА на арене сможет присутствовать не более 9 тысячи болельщиков (30% от общей вместимости).

Следить за онлайн-трансляцией встречи вы можете на сайте «СЭ». Прямая видеотрансляция матча будет доступна на Первом канале.

Видеотрансляция матча Россия — Швеция

Россия — Швеция

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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