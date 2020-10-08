Россия — Швеция: прямая видеотрансляция матча
17:30
В четверг, 8 октября, сборная России в Москве проведет контрольный матч против Швеции. Игра начнется в 19.15 (мск).
Встреча состоится на стадионе «ВЭБ Арена». Матч пройдет со зрителями. По требованиям УЕФА на арене сможет присутствовать не более 9 тысячи болельщиков (30% от общей вместимости).
Следить за онлайн-трансляцией встречи вы можете на сайте «СЭ». Прямая видеотрансляция матча будет доступна на Первом канале.
Видеотрансляция матча Россия — Швеция
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