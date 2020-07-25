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«Футбол Черенкова сравнивали с поэзией Высоцкого». Сборная России напомнила о дне рождения легенды

15:31
Федор Черенков. Фото Сергей Колганов
Федор Черенков. Фото Сергей Колганов
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Сборная России в официальном Twitter напомнила о дне рождения бывшего футболиста «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Легендарному полузащитнику мог бы исполниться 61 год.

«Футбол Черенкова сравнивали с поэзией Высоцкого. Только за стихи не били по ногам. Соперники ненавидели рваный дриблинг Фtдора. Тот отвечал голами: 12 за сборную и 96 за клубы. В том числе мяч на «Маракане», — говорится в сообщении национальной команды.

Черенков выступал в «Спартаке» почти всю карьеру — с 1977 по 1993 год, с перерывом на один сезон во французском «Ред Стар». В сборной СССР Он провел 34 встречи и забил 12 мячей.

Скончался Черенков в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.

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