«Футбол Черенкова сравнивали с поэзией Высоцкого». Сборная России напомнила о дне рождения легенды

Сборная России в официальном Twitter напомнила о дне рождения бывшего футболиста «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Легендарному полузащитнику мог бы исполниться 61 год.

«Футбол Черенкова сравнивали с поэзией Высоцкого. Только за стихи не били по ногам. Соперники ненавидели рваный дриблинг Фtдора. Тот отвечал голами: 12 за сборную и 96 за клубы. В том числе мяч на «Маракане», — говорится в сообщении национальной команды.

Футбол Черенкова сравнивали с поэзией Высоцкого. Только за стихи не били по ногам. Соперники ненавидели рваный дриблинг Фёдора. Тот отвечал голами: 12 за сборную и 96 за клубы. В том числе мяч на «Маракане».

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Сегодня день рождения великого нападающего. Помним.#СубботнееРетро pic.twitter.com/Mi1gQtk524 — Сборная России (@TeamRussia) July 25, 2020

Черенков выступал в «Спартаке» почти всю карьеру — с 1977 по 1993 год, с перерывом на один сезон во французском «Ред Стар». В сборной СССР Он провел 34 встречи и забил 12 мячей.

Скончался Черенков в октябре 2014 года в возрасте 55 лет.