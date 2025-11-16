Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Мне очень интересно смотреть на то, как живут русские игроки»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о поездке на BetBoom матч сборной России против Чили (0:2).

— Я ездил на обе игры сборной России (команда также играла с Перу (1:1) в Санкт-Петербурге. — Прим. «СЭ»), потому что мне очень интересно смотреть на то, как живут русские игроки. Я часто не получаю время во время года, чтобы смотреть международные игры. Поэтому очень важно увидеть, как игроки играют не только на клубном уровне, но и на международном, потому что эти матчи очень разные, — сказал Кахигао «СЭ».

15 ноября сборная России уступила Чили на стадионе «Фишт» в Сочи в BetBoom товарищеском матче — 0:2.