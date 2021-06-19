Орельен Маседо, французский журналист издания Foot Mercato, прокомментировал «СЭ» назначение арбитра Клеман Тюрпена на матч Россия — Дания, который пройдет в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

«Клеман Тюрпен является одним из самых известных арбитров во Франции. При этом во Франции существует недоверие к судейству, а Тюрпен не ценится из-за его полицейского подхода на поле.

Несмотря ни на что, у него есть опыт проведения множества матчей: Евро-2016, ЧМ-2018 и последнего финала Лиги Европы. Поскольку он свистит довольно часто, России придется быть осторожными, чтобы не совершить слишком много ошибок около него", — сказал Маседо «СЭ».

Матч сборных Дании и России состоится 21 июня на стадионе в Копенгагене. Начало игры — в 22:00 мск.