Фомин считает, что матч с Молдавией был тяжелым

Полузащитник сборной России Даниил Фомин отметил, что товарищеский матч со сборной Молдавии (0:0) получился непростым для его команды.

«Игра тяжелая была, — сказал Фомин в эфире «Матч ТВ».- Мы создавали моменты, чуть не хватило последнего паса. Будем готовиться к следующим матчам. Конечно, хотелось победить. В сборной все матчи настраиваются на победу.

У меня были тоже моменты в первом тайме. Будем работать, двигаться дальше. По ощущениям готов играть в следующем матче, а там тренер будет решать. Задача была постараться выиграть все три матча. Настраивались на победу».