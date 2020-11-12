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Фомин считает, что матч с Молдавией был тяжелым

22:29
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Полузащитник сборной России Даниил Фомин отметил, что товарищеский матч со сборной Молдавии (0:0) получился непростым для его команды.

«Игра тяжелая была, — сказал Фомин в эфире «Матч ТВ».-  Мы создавали моменты, чуть не хватило последнего паса. Будем готовиться к следующим матчам. Конечно, хотелось победить. В сборной все матчи настраиваются на победу.

У меня были тоже моменты в первом тайме. Будем работать, двигаться дальше. По ощущениям готов играть в следующем матче, а там тренер будет решать. Задача была постараться выиграть все три матча. Настраивались на победу».

Молдавия — Россия

 

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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