Фомин рассказал, что отказ сборной России от участия в турнире ЦАФА воспринял как данность

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Даниил Фомин воспринял отказ национальной команды выступить на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА) как данность.

«Воспринял как данность. Приняли бы решение сыграть — сыграли бы, нет — нет», — приводит слова Фомина ТАСС.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.