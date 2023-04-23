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Сегодня, 10:37

Фомин рассказал, что отказ сборной России от участия в турнире ЦАФА воспринял как данность

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Даниил Фомин воспринял отказ национальной команды выступить на чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии (ЦАФА) как данность.

«Воспринял как данность. Приняли бы решение сыграть — сыграли бы, нет — нет», — приводит слова Фомина ТАСС.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Бишкеке и Ташкенте. В нем будут участвовать сборные Ирана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Афганистана.

Источник: https://tass.ru/sport/17586957
Футбол
Сборная России по футболу
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