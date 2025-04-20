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Фомин — о Дзюбе: «Вы делаете акцент на рекорде Артема, а я — на своем голе с его передачи»

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Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в интервью «СЭ» и «Известиям» рассказал об игре в национальной команде с нападающим Артемом Дзюбой.

— Какие впечатления были от мартовского пребывания в сборной с Артемом Дзюбой и его рекордного гола в матче с Гренадой?

— Отличные впечатления. Мы прекрасные три дня провели в команде. Вы делаете акцент на рекорде Артема, а я бы сделал на том, что у меня в матче с Гренадой был первый гол за сборную. Между прочим, с передачи Дзюбы. И эмоции от этого самые великолепные.

— Многие считают, что Тюкавин — первый кандидат на то, чтобы побить рекорд Дзюбы. Разделяете это мнение?

— Разделяю. Дай Бог Косте здоровья — пусть забивает за «Динамо» и сборную как можно больше.

— Насколько «Динамо» удалось перестроиться после тяжелой травмы Константина Тюкавина?

— Конечно, сложно Костю заменить. Тяжело сказать, удается ли это нам. Мы, разумеется, пытаемся побеждать с теми игроками, которые сейчас у нас есть. Но, безусловно, хотелось бы, чтобы Тюка был здоров и выходил на поле.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Даниил Фомин.«Вы делаете акцент на рекорде Дзюбы, а я — на своем голе с его передачи». Интервью Фомина

Артем Дзюба
Даниил Фомин
Сборная России по футболу
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