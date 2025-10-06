Футбол
Сегодня, 19:02

Фомин, Литвинов и Мусаев не сыграют в матчах с Ираном и Боливией

Алина Савинова

Игроки сборной России Даниил Фомин, Руслан Литвинов и Тамерлан Мусаев не примут участия в BetBoom матчах с командами Ирана и Боливии, сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что полузащитник московского «Динамо» Фомин из-за перегрузочного состояния был направлен медицинским штабом сборной на лечение в клуб.

Литвинов и Мусаев из-за травм, полученных в матчах за «Спартак» и ЦСКА соответственно, после осмотра медицинским штабом сборной и оценки характера повреждений, вернутся в расположение своих клубов для прохождения лечения.

Сборная России в воскресенье начала учебно-тренировочный сбор на базе в Новогорске. 10 октября российская команда в Волгограде сыграет с Ираном, а 14 октября в Москве встретится с Боливией.

Источник: https://rfs.ru/news/223133
