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Фомин и Тюкавин не сыграют за сборную России в матче с Мали

Артем Бухаев
Корреспондент

Игроки московского «Динамо» Даниил Фомин и Константин Тюкавин пропустят BetBoom матч сборной России против Мали, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Ранее «Локомотив» сообщил о возвращении голкипера Антона Митрюшкина в расположение команды.

— Фомин пропускает матч по медицинским причинам, сильный ушиб колена, тренироваться он не может. Митрюшкина и Тюкавина с нами сейчас нет. У нас в команде еще есть вратари и нападающие, — сказал Карпин.

Сборная России 31 марта сыграет против Мали в Санкт-Петербурге. 27 марта россияне в Краснодаре победили Никарагуа — 3:1.

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Валерий Карпин
Даниил Фомин
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