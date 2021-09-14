Бывший вратарь сборной России Александр Филимонов оценил выступление национальной команды на чемпионате Европы-2020.

«Таков уровень российского футбола. Мы не способны выйти из группы, которую называли проходимой. Говорили, что наша группа недостаточно сильная, а в других группах соперники мощнее. Считали, что мы должны выходить. Уровень нашего футбола таков, что мы не способны выйти из группы с Данией и невнятной Бельгией. Матч с Финляндией? Да, победили, 1:0. Но это не говорит о том, что мы показали уровень футбола, который был выше, чем финский», — сказал Филимонов «СЭ».

Сборная России с 3 очками заняла последнее место в группе B Евро-2020, где команда под руководством Станислава Черчесова проиграла Бельгии (0:2), победила Финляндию (1:0) и уступила Дании (1:4).

8 июля 2021 года Черчесов покинул пост главного тренера сборной России. Сейчас национальную команду возглавляет Валерий Карпин.