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Филимонов, Черчесов, Овчинников: все они стали тренерами. Субботнее ретро от сборной России

14:18
Александр Филимонов, Станислав Черчесов, Сергей Овчинников. Фото сборная России
Александр Филимонов, Станислав Черчесов, Сергей Овчинников. Фото сборная России
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Сборная России в официальном Twitter опубликовала ретроснимок с тремя вратарями национальной команды: Александром Филимоновым, Станиславом Черчесовым и Сергеем Овчинниковым.

«Из вратаря не может получиться хорошего тренера? Скажите этому трио», — говорится в сообщении национальной команды.

Черчесов сейчас возглавляет национальную команду России.

Филимонов входит в тренерский штаб юношеской сборной до 19 лет, а до этого входил в штаб тульского «Арсенала» и «Долгопрудного».

Сергей Овчинников возглавлял «Кубань», брянское и минское «Динамо», а с 2014 года работает в штабе ЦСКА.

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