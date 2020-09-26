Филимонов, Черчесов, Овчинников: все они стали тренерами. Субботнее ретро от сборной России

Сборная России в официальном Twitter опубликовала ретроснимок с тремя вратарями национальной команды: Александром Филимоновым, Станиславом Черчесовым и Сергеем Овчинниковым.

«Из вратаря не может получиться хорошего тренера? Скажите этому трио», — говорится в сообщении национальной команды.

Из вратаря не может получиться хорошего тренера? Скажите этому трио ?

?#СубботнееРетро pic.twitter.com/r8HWISfFHO — Сборная России (@TeamRussia) September 26, 2020

Черчесов сейчас возглавляет национальную команду России.

Филимонов входит в тренерский штаб юношеской сборной до 19 лет, а до этого входил в штаб тульского «Арсенала» и «Долгопрудного».

Сергей Овчинников возглавлял «Кубань», брянское и минское «Динамо», а с 2014 года работает в штабе ЦСКА.