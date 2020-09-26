Филимонов, Черчесов, Овчинников: все они стали тренерами. Субботнее ретро от сборной России
14:18
Сборная России в официальном Twitter опубликовала ретроснимок с тремя вратарями национальной команды: Александром Филимоновым, Станиславом Черчесовым и Сергеем Овчинниковым.
«Из вратаря не может получиться хорошего тренера? Скажите этому трио», — говорится в сообщении национальной команды.
Из вратаря не может получиться хорошего тренера? Скажите этому трио ?— Сборная России (@TeamRussia) September 26, 2020
?#СубботнееРетро pic.twitter.com/r8HWISfFHO
Черчесов сейчас возглавляет национальную команду России.
Филимонов входит в тренерский штаб юношеской сборной до 19 лет, а до этого входил в штаб тульского «Арсенала» и «Долгопрудного».
Сергей Овчинников возглавлял «Кубань», брянское и минское «Динамо», а с 2014 года работает в штабе ЦСКА.
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