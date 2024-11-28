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Сегодня, 17:15

ФИФА запретила Буркина-Фасо проводить матчи со сборной России

Алина Савинова
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Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре объяснил, почему сборная страны не может провести товарищеский матч с Россией.

Российские клубы и национальная команда отстранены от международных турниров с февраля 2022 года из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА. В 2024-м россияне провели пять матчей — с Сербией (4:0), Белоруссией (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

«Со слов генерального секретаря нашей Федерации, сейчас сложно играть матчи со сборной России. Все потому, что ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес ФФБ», — цитирует Траоре Sport24.

В четверг, 28 ноября, стало известно, что сборная России сохранила 34-е место в рейтинге ФИФА. Национальная команда Буркина-Фасо располагается на 64-й позиции в таблице. Главным тренером сборной является французский специалист Юбер Велю.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная Буркина-Фасо по футболу
Сборная России по футболу
ФИФА
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