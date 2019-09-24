ФИФА, УЕФА и ВАДА не имеют претензий к РФС

В Российском футбольном союзе прокомментировали возможное отстранение сборной России от чемпионата мира 2022 года. Ранее издание Newsweek сообщило, что национальная команда по футболу может быть не допущена до ЧМ-2022, если Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) утвердит санкции по отношению к российскому спорту из-за скандала с Московской антидопинговой лабораторией.

— Как мы понимаем, вопросы сейчас возникли к антидопинговым структурам, работающим в России. Никаких претензий к РФС со стороны ФИФА, УЕФА и WADA нет. Надеемся, что российский спорт будет представлен на международных соревнованиях без каких-либо ограничений, — заявил «СЭ» директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников. (Александр Рогулев)

Без паники. Никто не собирается лишать сборную России ЧМ-2022