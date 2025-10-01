Футбол
Сегодня, 13:03

ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США

Сергей Ярошенко

Матч-агент ФИФА Мезмуредавит Деста прокомментировал возможность согласования товарищеской игры между сборными России и США.

«Да, этот матч будет возможен. В сборной США готовы сыграть, есть доступные даты. Не будет никаких проблем согласовать эту игру и с ФИФА», — цитирует Десту Sport24.

Деста отметил, для начала процесса организации матча не хватает только согласия Российского футбольного союза (РФС).

8 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в руководстве ФИФА обсуждается возможность организации и проведения товарищеского матча между сборными России и США.

В последний раз национальные команды встречались в ноябре 2012 года в Краснодаре. Тогда матч завершился со счетом 2:2. В общей сложности сборные сыграли медлу собой пять матчей, в которых две победы одержали россияне, еще три встречи завершились вничью.

Источник: Sport24
