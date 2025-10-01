ФИФА даст согласие на проведение матча между сборными России и США

Матч-агент ФИФА Мезмуредавит Деста прокомментировал возможность согласования товарищеской игры между сборными России и США.



«Да, этот матч будет возможен. В сборной США готовы сыграть, есть доступные даты. Не будет никаких проблем согласовать эту игру и с ФИФА», — цитирует Десту Sport24.

Деста отметил, для начала процесса организации матча не хватает только согласия Российского футбольного союза (РФС).