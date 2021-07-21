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Фетисов рассказал, кто должен возглавить сборную России по футболу

12:56
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов рассказал, кто должен возглавить сборную России по футболу.

«Иностранный или отечественный специалист? От того, чего я хочу, что-то изменится? Конечно, я за отечественного специалиста», — сказал Фетисов «СЭ».

8 июля пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов. Специалист возглавлял национальную команду с 2016 года.
Ранее СМИ сообщали, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России: Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии).

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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