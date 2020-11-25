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Федун заявил о претензиях к врачам сборной России из-за травмы Соболева

14:20
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил о претензиях к медицинскому персоналу сборной России по поводу травмы форварда красно-белых Александра Соболева.

«Черчесов сказал, что врачи к нему будут бережно относиться, но мы видим, что Соболев прооперирован, ну, что тут сделаешь, — приводит РБК слова Федуна. — Скорее претензии к врачам сборной, которые повели себя недостаточно профессионально».

У 23-летнего Соболева — проблемы с мениском. О травме нападающего красно-белых и сборной России стало известно после матча 6-го тура Лиги наций против Сербии (0:5). Как сообщалось, она связана с блокадой коленного сустава, которая возникла уже в раздевалке перед выходом игроков на разминку. После матча с сербами генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что тренерский штаб подверг опасности здоровье Соболева, зная о его проблемах с коленом.

В текущем сезоне Соболев провел 13 матчей за «Спартак» забил шесть мячей при двух голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5fbe35969a79471474a28cd0?ruid=uUjlA1807MdZ6S2WAxFzAg==&from=newsfeed

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