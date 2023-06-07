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Сегодня, 10:28

Смолов: «Сыграю ли я хоть еще один матч за сборную России? К сожалению, нет»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов заявил, что больше не будет выступать за сборную России.

«Сыграю ли я в своей карьере хоть еще один матч за сборную России? Нет. К сожалению, нет. Я с этой идеей простился. Опять же, в виду событий, которые происходят, я не вижу даже в обозримом будущем возвращения сборной России на международный официальный уровень.
В нынешних обстоятельствах я вижу смысл в привлечении большого количества молодых ребят, о которых уже будет понимание, что они из себя представляют к моменту, когда мы вернемся на международный уровень. У Дзюбы мотивация вернуться — забить гол и побить рекорд, в его случае я могу это понять. В своем — я не очень вижу смысла.
Что, если Карпин вызовет на какой-то важный товарищеский матч? Я уже разговаривал с Георгиевичем по этому поводу, когда эти товарищеские матчи только начинались. Я бы, наверное, отказался, при этом я не хочу, чтобы это выглядело так, будто мне безразлична судьба сборной. Просто искренне не вижу смысла. Как я уже сказал, есть молодые ребята, которым предстоит защищать сборную, и я надеюсь, что этот момент как можно скорее настанет. Я в тот момент уже, скорее всего, буду смотреть матчи сборной с пивасиком (смеется). Какая логика? Поехать в Бишкек, сыграть товарищеский матч — что мне это даст? Очередной матч за сборную, какие-то минуты? Я лучше отдохну. Все болит, играю на уколах, чудес не бывает. Мне кажется, в моем возрасте гораздо важнее отдохнуть и подготовиться, чем поехать и сыграть за сборную против соперника не самого классного уровня. Но, опять же, не хочу никого оскорбить, все научились играть в футбол. Я смотрел матчи нашей сборной, Узбекистан — соперник хорошего уровня, играет достойно, и у нас нет преимущества. Поэтому лучше и вызывать молодых ребят, чтобы они понимали, что сборная Узбекистана — это другой уровень, не чемпионат России. На эти матчи нужно готовиться, настраиваться, нужно себя показывать. Уровень сопротивления там выше», — сказал Смолов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

На счету 33-летнего Смолова 16 голов в 45 матчах за сборную России. В последний раз форвард выступал за национальную команду 14 ноября 2021 года — тогда россияне проиграли Хорватии (0:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Источник: https://www.youtube.com/@Nobel87
Федор Смолов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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