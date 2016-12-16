15:26 16 декабря | ФУТБОЛ — Сборная России

Федор Смолов: "Сборная России обязана достойно выступить на ЧМ-2018"

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Нападающий сборной России Федор Смолов считает, что негативный опыт, полученный на Euro-2016, пойдет на пользу. Также он рассчитывает на успех российской команды на домашнем чемпионате мира-2018.

– Определенно почерпнул положительное на Euro-2016, - цитирует "Независимая спортивная газета" Смолова. - Это был мой первый форум такого уровня, провел все три матча в составе. Однозначно выступили неудачно, но любой опыт, даже негативный, идет на пользу. Важно сделать из него правильные выводы.

– Не считаете ли, что наша сборная на Euro-2016 провалилась из-за ошибок тренерского штаба? В том числе, вследствие того, что вас Леонид Слуцкий использовал не в качестве центрфорварда, а игрока всей бровки?

– Я играл слева не только у Леонида Викторовича, но и в "Краснодаре" на протяжении большей части прошлого сезона. Позиция для меня не новая. Что же до ответственности – виноваты мы все вместе. Все, кто присутствовали на Евро. Нельзя перекладывать ответственность на кого-то одного, вместе провалились.

– Способна ли обновляющаяся сборная России достойно выступить на ЧМ-2018 в России или же – из-за дефицита качественных игроков – нет?

– Не просто способна, а обязана! Это домашний чемпионат мира, особая ответственность. Будем все делать по максимуму, чтобы выступить как можно лучше.

Дополнительная информация

http://www.aksport.ru/index.php?news=off&year=16&paper=on&num=49&script=sc3

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Павел1967

А что Смолов считает достойным? Для кого-то и три поражения с минимальным счетом это достойно.

16:10 16 декабря

Генерал 123

Последние два ЧМ хозяева не радовали своих болельщиков: ЮАР не вышла из группы, Бразилия заняла 4 место. А Бог любит троицу. ))

15:46 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ