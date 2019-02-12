Федор Кудряшов: "Буду стараться в Турции играть так, чтобы заслужить вызов в сборную России"

Бывший защитник "Рубина" Федор Кудряшов в интервью "СЭ" отметил, что хотел бы продолжать выступления за сборную России. Игрок подписал контракт с турецким "Истанбулом" на полгода с возможностью продления еще на два.

– Правильно ли ставить вопрос так, что главный ваш конкурент по позиции – француз Гаэль Клиши?

– Да, это действительно так. Но конкурировать с таким известным игроком – круто. Мне очень интересно, за неделю в команде многое увидел. Поражен тем, как люди, которые много чего добились в карьере, профессионально относятся к себе, к тренировкам. Сколько индивидуально занимаются до и после занятий. В России подобное видел только в сборной, в клубах такого нет.

– Внимание прессы, фанатов к футболу в Турции больше, чем в России?

– Пока не понял. На телевидении постоянно говорят о нем, но что именно, не скажу – пока понимаю пока только некоторые фразы. Хотя у меня сестра живет в Турции – она говорит, что здесь намного больше внимания к игре, чем у нас. Больше активных болельщиков.

– Держите в планах сборную России?

– Конечно. Если во мне заинтересованы, хочу продолжать карьеру там. Буду стараться в Турции играть так, чтобы заслужить вызов. (Сергей Егоров)

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