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Чалов: «Один из самых быстрых дублей в карьере. Хотелось забить и третий»

Руслан Минаев
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Нападающий сборной России Федор Чалов прокомментировал победу над Белоруссией (4:0) в товарищеском матче.

— Очень рад, что забил два и мы победили! — цитирует форварда пресс-служба РФС.

— Это самый быстрый дубль в твоей карьере?

— Наверное, да, один из самых быстрых. Конечно, хотелось забить и третий, но ничего, возможно, в следующий раз.

— Что можешь сказать про игру и атмосферу?

— Очень классно, для болельщиков сделали классный перфоманс. Приехали артисты, был полный стадион.

Сборная России провела второй матч в 2024 году. В марте команда Валерия Карпина разгромила Сербию со счетом 4:0. Встреча проходила в Москве.

Источник: РФС
Федор Чалов
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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