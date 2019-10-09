Федерация регби России призвала футбольную сборную отомстить шотландцам
12:31
Федерация регби России призвала футбольную сборную отомстить Шотландии.
Сегодня регбисты сборной России уступили шотландцам (0:61) и завершили выступление на Кубке мира в Японии.
— Сборная России, какой бы ни был счет в конце нашей игры, пообещайте, что отомстите, — говорится в сообщении ФРР в Twitter.
Сборная России по футболу сыграет с Шотландией 10 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 21.45 (мск).
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@TeamRussia какой бы не был счет в конце нашей игры — пообещайте, что отомстите ?— Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 9, 2019
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