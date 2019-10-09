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Федерация регби России призвала футбольную сборную отомстить шотландцам

12:31
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Федерация регби России призвала футбольную сборную отомстить Шотландии.

Сегодня регбисты сборной России уступили шотландцам (0:61) и завершили выступление на Кубке мира в Японии.

— Сборная России, какой бы ни был счет в конце нашей игры, пообещайте, что отомстите, — говорится в сообщении ФРР в Twitter.

Сборная России по футболу сыграет с Шотландией 10 сентября на стадионе «Лужники» в Москве. Начало матча — в 21.45 (мск).

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