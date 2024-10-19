Федерация футбола ЦАР намерена провести матч со сборной России в Банги

В Центральноафриканской федерации футбола поделились мнением о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

«Мы с энтузиазмом восприняли предложение о проведении товарищеского матча между нашими странами. Поэтому мы должны вместе выбрать окно ФИФА, где мы могли бы организовать этот матч, который мы надеемся провести в Банги», — приводит РИА Новости слова пресс-службы ЦАР.

Ранее министр по делам молодежи, спорта и гражданского воспитания ЦАР Доненг Ванзумон заявил, что не против проведения игры между сборными России и ЦАР.