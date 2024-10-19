Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 14:16

Федерация футбола ЦАР намерена провести матч со сборной России в Банги

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В Центральноафриканской федерации футбола поделились мнением о возможном проведении товарищеского матча со сборной России.

«Мы с энтузиазмом восприняли предложение о проведении товарищеского матча между нашими странами. Поэтому мы должны вместе выбрать окно ФИФА, где мы могли бы организовать этот матч, который мы надеемся провести в Банги», — приводит РИА Новости слова пресс-службы ЦАР.

Ранее министр по делам молодежи, спорта и гражданского воспитания ЦАР Доненг Ванзумон заявил, что не против проведения игры между сборными России и ЦАР.

Источник: РИА Новости
Сборная России по футболу
Читайте также
Янис Тимма приехал в Москву, чтобы помириться с Седоковой
В легкие инфекция: в 16 регионах зафиксированы вспышки пневмонии
Захарова указала на данные капитана о кораблях США в Дании перед ЧП на СП
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
На чемпионате мира по триатлону в Испании погибли два спортсмена
Популярное видео
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Енисей»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Тюмень»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Черноморец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Пари НН»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Чайка»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Дубль Кордобы и победный мяч Мусаева на 89-й минуте: все голы РПЛ 6 октября
«Родина» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в октябре: без матчей и сбор в Новогорске
Черчесов выступает за два матча сборной России против Казахстана
Сборная России не ведет переговоров с Пакистаном о возможном товарищеском матче
В сборной Сейшельских островов заявили о желании сыграть с Россией в 2025 году
Министр спорта Белоруссии предложил организовать товарищеский турнир с российскими клубами
Министр спорта Белоруссии: «Мы готовы сыграть с Россией в 2025 году»
Президент НОК Белоруссии: «Нам не только интересен, но и нужен ответный матч с Россией»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости