6 мая, 14:07

Файзулин — о возможном матче России и Бразилии: «Даже не знаю, кто из нынешней сборной мог бы забить бразильцам»

Дарик Агаларов

Бывший полузащитник сборной России Виктор Файзулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча национальной команды против Бразилии.

«Это прекрасная новость. Если получится провести матч, то будет супер. Мой гол сборной Бразилии? Это было памятно и очень круто. Даже не знаю, кто из нынешней сборной мог бы им забить», — сказал Файзулин «СЭ».

Ранее издание Band сообщило, что Российский футбольный союз (РФС) и Бразильская конфедерация футбола (CBF) ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными.

25 марта 2013 года сборная России провела на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» товарищеский матч против сборной Бразилии. Встреча завершилась вничью (1:1), а единственный гол нашей команды на 73-й минуте забил экс-полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин.

Виктор Файзулин
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
Сборная России по футболу
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Roman Romanov

    Кто такой Файзулин? Подумаешь легендарным стал, много талантливой молодежи, забьют им не раз. Вижу связку- Кисляк, Мостовой, Батраков...ударная мощь, еще Дзюба в огне)

    13.05.2025

  • svs

    Да они все давно забили. Разве что Дуглас Сантос может забить.

    06.05.2025

  • Горын

    Забивать есть кому. А вот не дать забить бразильцам :sweat_smile::joy::rofl::sweat_smile::joy::rofl:

    06.05.2025

  • ALEX-68

    Как кто ? Ротенберг .

    06.05.2025

  • zg

    Забить может кто угодно,главное,в футбол ИГРАТЬ!

    06.05.2025

    Takayama

