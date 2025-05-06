Файзулин — о возможном матче России и Бразилии: «Даже не знаю, кто из нынешней сборной мог бы забить бразильцам»

Бывший полузащитник сборной России Виктор Файзулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном проведении товарищеского матча национальной команды против Бразилии.

«Это прекрасная новость. Если получится провести матч, то будет супер. Мой гол сборной Бразилии? Это было памятно и очень круто. Даже не знаю, кто из нынешней сборной мог бы им забить», — сказал Файзулин «СЭ».

Ранее издание Band сообщило, что Российский футбольный союз (РФС) и Бразильская конфедерация футбола (CBF) ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными.

25 марта 2013 года сборная России провела на лондонском стадионе «Стэмфорд Бридж» товарищеский матч против сборной Бразилии. Встреча завершилась вничью (1:1), а единственный гол нашей команды на 73-й минуте забил экс-полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин.