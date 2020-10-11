«Фаворит — Россия». Сычев верит в сборную перед матчем Лиги наций с Турцией
Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча с Турцией в Лиге Наций, а также прокомментировал вызов в сборную вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.
— Ожидания самые наилучшие, — сказал Сычев «СЭ». — Хочу победы, чтобы первое место уже четко было у нас и не возникало никаких вопросов. Но будет непросто, потому что у нас отсутствует много ключевых игроков, а туркам нужно идти вперёд и цепляться за шансы в группе. Фаворит, безусловно, Россия.
— С турками не сыграют Гильерме, Джикия, Фернадес.
— Это ключевые игроки центра обороны, где у нас всегда непросто. Но надеюсь, Станислав Саламович найдёт баланс. Я думаю, наши знают, как играть, чтобы вопросов не было. Я уверен, турок разобрали после их матча с Германией (3:3 — Прим. «СЭ»)
— Не испугала плохая реализация моментов в матче со Швецией?
— Абсолютно нет. Это был матч, когда можно было экспериментировать, кто из новых игроков что себя представляет
— Впечатлила игра Соболева?
— Не думаю, что надо давать такие оценки. Вышел, забил гол, сделал свое дело
— Матвей Сафонов был вызван в сборную. Давно заслуживал?
— Он проявлял себя достойно в чемпионате. Безусловно, заслужил своей игрой вызов в национальную сборную. Но думаю, с Турцией. будет Шунин играть. Только в случае форс-мажора выйдет Сафонов. (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.