Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча с Турцией в Лиге Наций, а также прокомментировал вызов в сборную вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

— Ожидания самые наилучшие, — сказал Сычев «СЭ». — Хочу победы, чтобы первое место уже четко было у нас и не возникало никаких вопросов. Но будет непросто, потому что у нас отсутствует много ключевых игроков, а туркам нужно идти вперёд и цепляться за шансы в группе. Фаворит, безусловно, Россия.

— С турками не сыграют Гильерме, Джикия, Фернадес.

— Это ключевые игроки центра обороны, где у нас всегда непросто. Но надеюсь, Станислав Саламович найдёт баланс. Я думаю, наши знают, как играть, чтобы вопросов не было. Я уверен, турок разобрали после их матча с Германией (3:3 — Прим. «СЭ»)

— Не испугала плохая реализация моментов в матче со Швецией?

— Абсолютно нет. Это был матч, когда можно было экспериментировать, кто из новых игроков что себя представляет

— Впечатлила игра Соболева?

— Не думаю, что надо давать такие оценки. Вышел, забил гол, сделал свое дело

— Матвей Сафонов был вызван в сборную. Давно заслуживал?

— Он проявлял себя достойно в чемпионате. Безусловно, заслужил своей игрой вызов в национальную сборную. Но думаю, с Турцией. будет Шунин играть. Только в случае форс-мажора выйдет Сафонов. (Константин Колмаков)