Фанаты сборной России поют «Катюшу» на стене замка в Сан-Марино

Болельщики сборной России спели «Катюшу» на стенах замка в горах Сан-Марино. Сегодня россияне проведут заключительную игру отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино. Встреча не имеет турнирного значения: российская команда обеспечила себе второе место в группе и вышла в финальную стадию чемпионата Европы.

Болельщики сборной России, большинство которых — поклонники «Спартака», поют «Катюшу» у замка в горах Сан-Марино pic.twitter.com/iLElUzZdst — СЭ Футбол (@se_football) November 19, 2019

Матч состоится сегодня, начало — в 22.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры Сан-Марино — Россия