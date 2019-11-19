Фанаты сборной России поют «Катюшу» на стене замка в Сан-Марино
18:56
Болельщики сборной России спели «Катюшу» на стенах замка в горах Сан-Марино. Сегодня россияне проведут заключительную игру отборочного турнира Евро-2020 против Сан-Марино. Встреча не имеет турнирного значения: российская команда обеспечила себе второе место в группе и вышла в финальную стадию чемпионата Европы.
Болельщики сборной России, большинство которых — поклонники «Спартака», поют «Катюшу» у замка в горах Сан-Марино pic.twitter.com/iLElUzZdst— СЭ Футбол (@se_football) November 19, 2019
Матч состоится сегодня, начало — в 22.45 по московскому времени.
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