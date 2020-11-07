Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Евсеев считает, что Черчесов заслуженно вызвал Заболотного в сборную России

14:14
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного, вызванного на матчи сборной России в ноябре.

«Меня часто просят прокомментировать игру «Уфы». Не считаю этичным делать это. У команды новый тренер, корректно, чтобы комментарии о игре, результатах, тактике и задачах «Уфы» давал он.

Про другие команды и игроков говорить могу. После вчерашнего матча хочу сказать о Заболотном, тем более его возвращение в сборную активно обсуждается. Заболотный сейчас в хорошей форме. Показывает тот уровень, который позволяет команде набирать очки, а ему забивать голы.

Он активен, играет с первой до последней минуты. Да, может быть звёзд с неба не хватает, но если сравнивать его с другими габаритными форвардами РПЛ, он сейчас выглядит поинтереснее. Соболев травмирован, Комличенко не показывает той игры, которую от него хотят видеть. Остаётся только Дзюба. Считаю, что Черчесов вызвал Заболотного заслуженно", — написал у себя в Instagram Евсеев.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир