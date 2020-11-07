Евсеев считает, что Черчесов заслуженно вызвал Заболотного в сборную России
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного, вызванного на матчи сборной России в ноябре.
«Меня часто просят прокомментировать игру «Уфы». Не считаю этичным делать это. У команды новый тренер, корректно, чтобы комментарии о игре, результатах, тактике и задачах «Уфы» давал он.
Про другие команды и игроков говорить могу. После вчерашнего матча хочу сказать о Заболотном, тем более его возвращение в сборную активно обсуждается. Заболотный сейчас в хорошей форме. Показывает тот уровень, который позволяет команде набирать очки, а ему забивать голы.
Он активен, играет с первой до последней минуты. Да, может быть звёзд с неба не хватает, но если сравнивать его с другими габаритными форвардами РПЛ, он сейчас выглядит поинтереснее. Соболев травмирован, Комличенко не показывает той игры, которую от него хотят видеть. Остаётся только Дзюба. Считаю, что Черчесов вызвал Заболотного заслуженно", — написал у себя в Instagram Евсеев.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.