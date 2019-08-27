Евро-2020 обойдется России в 6,3 миллиарда рублей

Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы 2020 года обойдется в более чем 6,3 миллиарда рублей, информирует федеральный сайт проектов нормативных правовых актов.

Согласно прогнозной оценке, на подготовку и проведение в России матчей Евро в 2019 и 2020 году будет потрачено 6,315 миллиарда рублей. 2,586 миллиарда — это средства федерального бюджета, остальное — средства субъектов РФ.

На транспорт будет потрачено 3,133 миллиарда рублей, на медицинское обеспечение — 101 миллион. Культурная программа обойдется в 130 миллионов. Подготовка площадок для организации зоны публичного просмотра матчей — в 341 миллион. 2,586 миллиарда уйдет на мероприятия оргкомитета российской части турнира и продвижение чемпионата Европы.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы: Санкт-Петербурге, Мюнхене, Риме, Баку, Бухаресте, Будапеште, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Дублине, Глазго, а также в Лондоне.