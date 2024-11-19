Алдонин — о сборной России: «Главное, что все выходят с мотивацией побеждать»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре сборной России в 2024 году.

«Самое главное, что все выходят с мотивацией побеждать. Соперников не хочется обсуждать. Главное, как наша команда относится к ним, а это более менее достойно. И немаловажный фактор — это полные трибуны в регионах на матчах главной команды страны», — сказал Алдонин «СЭ».

Сборная России в этом году провела пять матчей, во всех играх одержав победы с общим счетом 34:0.