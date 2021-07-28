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Евгений Алдонин: «Когда видели на Булыкине варежки — всегда просили снять»

20:45
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин в программе «Мама знает все» рассказал об экс-форварде «Локомотива» Дмитрии Булыкине.

«Семин кричал на весь стадион: «Булыкин, варежки сними!». Это невозможно забыть. Учитывая, что на Юрии Палыче был его знаменитый «петушок». История нашего отечественного футбола. Потом все ребята, когда видели на Булыкине варежки или перчатки — просили снять», — сказал Алдонин.

За сборную России Булыкин сыграл 15 матчей и забил 7 мячей, став участником Евро-2004.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/214052

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