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«Этот парень заставлял мужиков плакать». Сборная России поздравила Павлюченко с 38-летием

17:52
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Официальный Twitter сборной России поздравил бывшего форварда «Спартака» и «Тоттенхэма» Романа Павлюченко с днем рождения. Экс-футболисту исполнилось 38 лет.

«Этот парень заставлял мужиков плакать минимум дважды: когда сделал дубль в ворота англичан и когда отгрузил голландцам. Сегодня у него день рождения. Поздравляем, спящий гигант», — написано в Twitter сборной России.

Ранее Павлюченко также выступал за «Ротор», «Локомотив», «Кубань», «Арарат», «Урал» и другие клубы.

Вместе со сборной России стал бронзовым призером чемпионата Европы-2008.

Павлюченко — герой «Спартака» и сборной. А вы помните его в «Роторе»?

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